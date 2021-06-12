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İskenderun'da aranan 9 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun'da aranan 9 şüpheli gözaltına alındı
İskenderun'da aranan 9 şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 10 adrese yapılan baskında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçe genelinde tespit ettikleri 10 adrese eş zamanlı asayiş operasyonu düzenledi.

Belirlenen ikametlerde yapılan aramada; suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, yaralama, tehdit gibi suçlardan aranan F. E, A. K., M. A., Y. Ç., K. K., M. İ., T. K., A. A. ve H. C. Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Arandığı tespit edilerek yakalanan 9 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Necati İvgin
 

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