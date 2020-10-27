İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri inceleme ekipleri parmak izi ve delil toplama işlemlerini tamamladı. İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlar balkonlarına, iş yerlerine Türk bayrağı astı. İş yeri zarar gören bir esnaf, "Devlet yaralarımızı sarıyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu