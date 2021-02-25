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İskenderun'da hırsızlık zanlısı 6 kişi yakalandı

İskenderun'da hırsızlık zanlısı 6 kişi yakalandı
İskenderun'da hırsızlık zanlısı 6 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çeşitli tarihlerde Kocatepe, Esentepe, Barıştepe, Buluttepe, Yunus Emre, Meydan, Barbaros, Numune, Kurtuluş mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yaptı. 2 otodan hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı, 3 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 3 ev ve iş yerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi 13 olayın faillerinin yakalanması için yapılan çalışmada tespit edilen 6 olayın şüphelisi 6 kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Necati İvgin
 

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