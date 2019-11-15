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İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı

İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı
İskenderun'da kadınların silahlı kavgasında 1 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavgada silah kullanılırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

Olay, Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre C.K. ve İ.U. isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlardan C.K. evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp ateşledi. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye zarar vermeden evin duvarına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, C.K.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında cam kırıkları nedeniyle elinden yaralanan İ.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Seher
 

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