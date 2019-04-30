İskenderun'da yüzüne asit atılan genç kız için başlatılan yardım kampanyası onay bekliyor

İskenderun ilçesinde Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e (19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, 'Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın' adlı yardım kampanyası düzenledi.

İskenderun Cem Evinde Pazar günü gerçekleştirilen yardım amaçlı kahvaltı etkinliğine Berfin, annesi, Berfin davasının takipçisi Av. Mehtap Sert, Cem Evi Başkanı Dr. İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ile kalabalık topluluk ilgi gösterdi. İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Çınar, dünya üzerinde yaşamaya çalışan şiddete maruz kalan binlerce kadından biri olan Berfin'in öyküsüne vurgu yaparak, “Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın diye başlattığımız yardım kampanyamız kapsamında 28 Nisan Pazar günü İskenderun Cem evinde kahvaltı etkinliği düzenledik. Berfin'imiz hayat dolu, üniversiteye hazırlanan hayallerinin peşinden koşan gencecik bir kadın ve ona saplantılı olan bir canavar. 15 Ocak günü - her gün olduğu gibi o günde dershaneye gitmişti, sınavlara az bir zaman kaldığı için bütün zamanını derslere verdiği o yoğun günlerden bir gündü. Evine dönüyordu, kitapları vardı, birazda hayalleri, yüzünde de kocaman bir gülümsemesi. Evinin sokağına vardığında onu orda bekleyen bir canavar vardı. Berfin sokağı döner dönmez yolunu kesip elindeki yakıcı (asit) sıvıyı genç kadının yüzüne fırlattı. Berfin'in yüzü boynu omuzu montu, hayalleri, umutları, kocaman gülümsemesi bile eridi. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Eve döndüğünde aynaya baktığında artık bir gözünü tamamen kaybetmiş yıllarca aynada gördüğü kişi onu çoktan terk etmişti. Aynada kimse yoktu kocaman bir boşluk vardı. Tanımadığı ve hatta ürperdiği biri bakıyordu o boşluktan ona, tek gözüyle seçebildiği kadarıyla” diye konuştu.

Davanın avukatlığını üstlenen Avukat Mehtap Sert ise yaptığı açıklamada Berfin için başlatılmak istenilen yardım kampanyasının bir an önce onaylanması gerektiğini belirtti. Bir gözünü kaybeden diğer gözünde görme kaybı yaşayan Berfin'in ellerinde ve yüzünde de yanıklar oluştuğunu kaydeden Sert, "Sağlık Bakanlığı tarafından ameliyatlar estetik kategorisinde değerlendirildiği için masraflar karşılanmıyor. Kampanya için kaymakamlığa başvuru yaptık onay bekliyoruz. Ancak bu süreç çok ağır ilerliyor biz Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı bu kızımızın ameliyatlarının estetik olmadığını kabul ederek ameliyat masraflarını karşılayabilir ya da kampanya prosedürlere gerek görülmeden onaylanarak toplanacak yardımlarla ameliyat masrafları karşılanabilir" dedi.

Ahmet Seher

