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İskenderun'daki feci kazada can veren aynı aileden üç kişi toprağa verildi

İskenderun'daki feci kazada can veren aynı aileden üç kişi toprağa verildi
İskenderun'daki feci kazada can veren aynı aileden üç kişi toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan tırın, uygulama noktasında bekleyen araçlara çarpması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden üç kişi bugün toprağa verildi. Cenazede korona virüs sebebiyle cemaat arasında bir metre kuralı uygulandı.

Kaza dün, İskenderun Deniz Alayı mevkisinde yaşandı. Polisin uygulama noktasında bekleyen araçlara Belen istikametinden gelen ve frenleri devre dışı kaldığı için otobana giremeyip şehir merkezine yönelen Bayram A. idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tır çarptı.

Tırın hurdaya çevirdiği 25 araçtan birinde olan emekli öğretmen Ali Yıldırım, eşi Esmehan Yıldırım ve baldızı Leyla Yıldırım, kazada hayatlarını kaybederken, ayni aileden İbrahim Yıldırım ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Yıldırım ailesinin üç ferdi İskenderun Çankaya şehir mezarlığında dualar ve gözyaşları ile toprağa verildiler. Yoğun katılımın olduğu cenazede korona virüs tedbirleri kapsamında cemaat arasında bir metre kuralı uygulandı.

Ahmet Seher
 

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