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İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay
İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

İSKİ Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde parçalanmış halde bir ceset bulundu. Polisin cesedin kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay - Tıkla İzle

Olay, saat 11:00 sıralarında Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanları tesisin su arıtma bölümünde bir ceset ile karşılaştı. Çevredeki su kanalından gelmiş olduğunu tahmin edilen ceset için polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önemleri aldı. İlk incelemede cesedin parçalanmış olduğu tespit edildi. Ceset Adlı Tıp Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli
 

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