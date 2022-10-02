İSKİ'nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, dün gece Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin 3 ay önce yapmış olduğu çalışma sonrasında yoldaki çukur kapatılmadı. Çukuru fark etmeyen motosikletli kurye, düştüğü çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batuhan Toprak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.