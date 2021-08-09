İSKİ'nin çalışmasında su borusu patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı

Kadıköy Fikirtepe Hızırbey Caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre İSKİ görevlilerince yol altında bulunan su borusu hattında çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. Fışkıran su nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kimi vatandaşın ise fışkıran su ile arabasını yıkaması ilginç anlara sahne oldu.

Hasan Elalmaz, “Yeni asfalt atıldı tekrar kazıldı. Daha önce de doğalgazı patlattılar şimdi suyu patlattılar. Bunlar hep vatandaşın cebinden çıkıyor. Sözde barajlarda su yok. Çok su aktı. Şimdi millet bedavaya araba yıkıyor” dedi.

Cüneyt Sevindik