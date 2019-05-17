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İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor

İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor
İSKİ'nin memur alım sonuçları açıklanıyor

İSKİ Bünyesinde Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 461 memur alımının sınav sonuçları bu akşam açıklanıyor.

İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 7 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınavın sonuçları bu akşam açıklanıyor. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre resmi prosedürlerin ve uzun süre devam eden gerekli güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bu gün saat 19.00'da İSKİ'nin www.iski.gov.tr adresinden açıklanıyor.  

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