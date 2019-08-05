İskoçya'nın bağımsızlığı için yeni umut

İngiliz iş adamı ve siyasetçi Lord Michael Ashcroft tarafından yayınlanan bir anket, İskoçların İngiltere ile yollarını ayırmak istediğine işaret ediyor. Pazartesi günü yayınlanan anketten çıkan sonuca göre İskoçlar, Brexit'in tamamlanmasının ardından 2 yıl içerisinde yeniden bir bağımsızlık referandumuna gidebilir ve dahası bu sefer sandıktan bağımsızlık çıkabilir. Michael Ashcroft tarafından toplam bin 19 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 46'sı referandum olması halinde bağımsızlık için “evet”, yüzde 43'ü ise “hayır” oyu vereceğini belirtti. Katılımcılardan oy kullanmayacağını veya kararsız olduğunu belirtenler ankette gözardı edildiğinde “evet” oranı yüzde 52'ye “hayır” oranı ise yüzde 48'e yükseliyor.

“İki yıldan uzun süredir bağımsız bir İskoçya için ilk ipucu”

Boris Johnson'ın başbakan adaylığına karşı çıkan bir muhafazakar olarak Lord Ashcroft, “Yeni bir oylama taraftarı olarak bulduğum bu küçük çoğunluk, iki yıldan uzun süredir bağımsız bir İskoçya için ilk ipucu” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Theresa May'den başbakanlık koltuğunu devralan Boris Johnson, İskoçya'da pek de sevilen bir figür değil. Dahası Johnson, geçtiğimiz hafta İskoç Başbakanı Nicola Sturgeon ile bir toplantı gerçekleştireceği sırada İskoçlar tarafından yuhalanmıştı.

Ashcroft, paylaştığı anketin 2016 Brexit referandumunun ardından 2017'de yayınlanan Ipsos MORI Anketi'nden günümüze kadar İskoçya'nın bağımsızlığı için ilk ve en büyük işaret olduğunu ifade etti.

İngiltere için 100 yılın şoku olabilir

İskoçya'da yapılacak yeni bir referandum sonucu bağımsızlık çıkması halinde İngiltere, İrlanda'nın 100 yıl önce bağımsızlığını ilan etmesi sonrası en büyük şoku yaşayacağı öngörülüyor.

Londra ile 3 yıl süren bir siyasi kriz sonrası İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmıştı. Brexit öncesi yapılan bu referandumda İskoçların yüzde 55'inin bağımsızlık karşıtı oy vermesi üzerine ülke İngiltere ile yollarını ayırmadan devam etmişti. Fakat 2016 yılındaki Brexit referandumu sonrasında İskoçya'da bağımsızlık tartışmaları baş göstermeye başlamıştı. Bir başka deyişle, Avrupa Birliği (AB) ile bağlarını koparmak istemeyen İskoçlar için İngiltere'den ayrılma tartışmaları yeniden alevlenmişti. Çoğunluğu AB ile bağlarını koparmak isteyen İngiltere'nin aksine, İskoçlar ve Kuzey İrlandalılar birlik üyesi olarak kalmak istiyordu.

Londra'nın on yıllardır İskoçya'yı yanlış yönettiğine dair bir algıya dokunmaya çalışan milliyetçiler, bağımsız bir İskoçya'nın daha zengin ve daha adil bir ülke inşa edebileceğini iddia ediyor.

İskoçya Başbakanı Sturgeon, ankete cevaben, “Muhafazakarların, İskoçya'nın kendi geleceğini seçme hakkını engelleme girişimleri demokratik değil ve sürdürülemez” dedi.

Sendikacılar ise, bağımsızlığın Birleşik Krallık'ı gereksiz yere yıkacağını, savunmasız bir İskoçya'yı küresel siyasetin derin denizlerine attıracağını, yıllarca finansal, ekonomik ve politik belirsizliğe yol açacağını öne sürüyor.