İskoçya'nın yeni Başbakanı Yousaf, yemin ederek göreve başladı

İskoçya'nın yeni başbakanı seçilen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Humza Yousaf, bugün Yüksek Mahkeme'de düzenlenen törende yemin etti. Resmi olarak görevine başlayan Yousaf, yakın zamanda kabineyi açıklayacak. Shona Robison'ın başbakan yardımcısı olarak görev yapacağı yeni kabinede olması beklenen isimler bugün sabah saatlerinden itibaren başbakanlık resmi konutu Bute House'a geldi. Maliye Bakanı Kate Forbes ve Ticaret Bakanı Ivan McKee'nin hükümetten ayrılması ve yerine yeni isimlerin atanması bekleniyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un geçtiğimiz şubat ayında istifa etmesinin ardından Sağlık Bakanı Humza Yousaf, İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri seçilmişti. Humza Yousaf, dün 129 sandalyeli İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada 71 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni ve ilk Müslüman başbakanı oldu.

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