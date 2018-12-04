İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR memur alımı başvurusu İŞKUR başvuru yap! (2018 - 2019)

İşkur iş başvurusu nasıl yapılır? İşkur'dan nasıl iş başvurusu yapılır? İŞKUR binlerce memur ve işçi alımına devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların arasında Kamu Memur alımı ve Kurum Dışı Kamu işçi alımı yapılıyor. Yayınlanan ilanlara adayların başvuruda bulunabilmesi için İŞKUR'a kaydının olması ve 18 yaşını doldurması gerekiyor. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı da arayan ilanlar arasında Belediyelere alınan Zabıta alımları geliyor. Bunun yanı sıra bu ilanlar arasında en fazla rağbet gören ilan ise Büro Memuru olarak öne çıkıyor. Birçok şehirde belirtilen pozisyonlar için adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirebiliyor.