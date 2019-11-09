İŞKUR engelli ve eski hükümlülere hibe desteği veriyor

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla engelli bireylere 50 bin TL, eski hükümlü bireylere 38 bin 720 TL'ye kadar hibe desteği verecek. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasını, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi ve rehabilitasyonunu hedefleyen hibe projelerinin finansmanı belli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor.

2019/2. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi ‘www.iskur.gov.tr' adresinde yayınlanırken, başvurular 18 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. İŞKUR'a kayıtlı 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Bugüne kadar Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilen projelerden muhasebe bürosu, özel tasarım bayan ayakkabı mağazası, yeme-içme hizmetleri, bilgisayar işletmeni, hayvancılık, el yapımı bıçak imalatı ve gümüş kazaz örücülüğü konulu toplam 10 proje ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek hayata geçirildi. Bu proje sahiplerine ise şimdiye kadar yaklaşık 77 bin lira ödeme yapıldı.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlayıp Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edebilecek.