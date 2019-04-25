İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan, Başkan Yüce'ye ziyaret

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek SAGİF'e destekleri dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür eden İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, fuarın istihdama yönelik önemli bir katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tecrübelerinizi belediyecilikte de en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum. SAGİF için sunduğunuz detek ve katkılar için teşekkür ediyorum” derken; İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise fuara destekleri dolayısıyla minnettar olduklarını ifade ederek, Başkan Yüce'ye başarılar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, nazik ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ve istihdam noktasında desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, “Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı'nın şehrimize, iş arayan hemşehrilerimize ve iş gücü arayan işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak istihdam noktasında Milli Seferberlik Ruhu ile çalışmaya, azami derecede çaba göstermeye, tüm faaliyetlere destek sunmaya devam edeceğiz. İş dünyası ve şehrimiz adına son derece önemli olan SAGİF'te ilgili tüm aktörlerin de paydaş olarak yer alması oldukça anlamlı buluyorum. Sakarya olarak ülkemizin üretim kapasitesinin çeşitlenerek artmasına ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.