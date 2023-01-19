'İŞKUR Kazım' milletvekilliği yolunda

İzmir'de bir ilçe belediyesinde güvenlik görevlisi görevini yürütürken, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve dernek üyelikleri nedeniyle sık sık saha çalışmalarına katılan 35 yaşındaki Kazım Yevimli, 9 yıl önce tek kişilik istihdam hareketi başlattı. İş arayanların özgeçmişlerini alarak uygun işlere yönlendiren ve binlerce kişinin çalışma hayatına girmesini sağlayan Yevimli, çevresinde "İŞKUR Kazım" olarak anılıyor. İstihdam hareketini ticari amaçlı değil tamamen gönüllü yaptığını belirten Yevimli, şimdi de milletvekili adayı olmak için çalışmalarına başladı.

"9 yılda yaklaşık 10 bin kişi işe girdi"

Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdiğini, yaşadığı sıkıntıları kimsenin yaşamaması için çalıştığını söyleyen Yevimli, "9 yıl önce bir istihdam hareketi başlattım. İşverenle işçi arasında bir bağ kurmak istedim. Mensubu olduğum partinin çalışmaları, dernek ve sivil toplum kuruluşları üyeliklerim nedeniyle zaten insanlarla her zaman iç içeydim. Dolayısıyla nerede kimin işe ihtiyacı var biliyordum. Doğru kişiyi doğru işe yönlendirme işi 5-10 kişiyle başladı. Bana özgeçmişlerini yollayan kişileri önce kategoriler halinde ayırdım, kim hangi işe uygunsa onun özgeçmişini işverene götürdüm. Bu sayede 9 yılda yaklaşık 10 bin kişi işe girdi. Böylelikle büyük bir aile olduk. Bu işe tek başıma başladım ama zamanla bana bu konuda destek veren insanlarla birlikte bir ekip haline geldik. İşe kazandırdığımız insanlar da zaman zaman bize destek oluyor. Böylelikle başka insanların işe girmelerine vesile olduk" dedi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri

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