İŞKUR'dan ‘bilişim' kursları

Kurum, genelde geleneksel mesleklerde açtığı kurslarla istihdama katkıda bulunurken, önümüzdeki dönem bilişim sektörüne ağırlık verecek. Bu doğrultuda bilişim sektöründeki işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için aktif işgücü programları gözden geçirilerek, dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek. İŞKUR'un hayata geçireceği Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında; kursların yapısı da şekillendirilecek. Kurslar, önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış olacak. Bilişim sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programları da yaygınlaştırılacak.

Türkiye Gazetesi