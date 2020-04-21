Isla ve ailesi karantinadan cuma günü çıkıyor

Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla, eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecenin bitmesini bekliyor. Şili'ye bir müzik yarışmasına katılmak için giden ve dönüşte karantinaya giren eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla da ailesi ile birlikte karantinada bulunuyor.

Isla'nın eşi Gala Caldirola bir haftadır karantina olduklarını cuma güne ise yurttan çıkacaklarını açıklarken, bu süre zarfında odalarında çektikleri eğlenceli video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.