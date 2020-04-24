İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isla ve eşi karantinadan çıktı

Isla ve eşi karantinadan çıktı
Isla ve eşi karantinadan çıktı

Şili'den gelen eşini karantinada yalnız bırakmayan ve yanlarına giden Isla, 4 gündür kaldığı Güngören'deki KYK yurdundan bugün ayrıldı. Eşi ve çocuğuyla birlikte evine giden Şilili yıldız, karantina sürecine evde devam edecek.

Isla ve eşi karantinadan çıktı - Tıkla İzle

Şili'den döndükten sonra Güngören'de bulunan KYK yurduna yerleştirilen Isla'nın eşi Gala Caldirola ve çocuğu, karantina sürecini tamamladı. Eşinin karantinaya alınmasının ardından kendisi de eşi ve çocuğunun yanına gönüllü olarak giden Fenerbahçeli futbolcu Isla, bugün ailesiyle birlikte yurttan ayrılarak evine gitti. Isla ve ailesi karantina sürecine evlerinde devam edecek. Yurttan çıkışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gala Caldirola, eve girdikten sonraki anlarını da takipçilerine aktardı. Isla ve ailesini küçük köpekleri karşılarken, Gala Caldirola soluğu evlerine ait havuzda aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.