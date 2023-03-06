İslahiye'de enkaz kaldırma ve bina yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 kentte büyük hasar bıraktı. Birçok il ve ilçedeki binlerce yapıyı yıkan veya ağır hasara uğratan depremin ardından arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sonrasında başlatılan enkaz faaliyetleri ise sürüyor. Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor. Meydana gelen deprem sonrası İslahiye ilçesindeki yıkılan binaların enkazları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor.

Bazı vatandaşlar ise yıkıntılar arasından çıkan değerli eşyalarını teslim alıyor.

İbrahim Halil Aslan



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