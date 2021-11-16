Islak yol kazaya neden oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir'den merkez istikamete giden Celil T. idaresindeki 16 CTV 90 plakalı Peugeot marka otomobil, Eğriçay Köprüsü yakınlarında sudan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden Serpil D. idaresindeki 35 KH 2625 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Serpil D. idaresindeki otomobil taklalar atarak refüje çıktı. Otomobil burada bulunan aydınlatma direğini devirerek durabildi. Kazada otomobil sürücülerinden Serpil D. ile yanında otomobilde bulunan oğlu Salih D. yaralandı.

Yaralı sürücü ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Serpil D. ile Salih D., kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan her iki araç ise yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir