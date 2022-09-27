İslam aliminin kabri yıkılmaya yüz tuttu

İstanbul Sütlüce'de bulunan 15'inci yüzyılın önemli şeyhlerinden İshak Cemaleddin Karamani'nin türbesi 2 yıl önce ortaya çıkartılarak bilgilendirme levhaları asılmıştı. Kaybolmaya yüz tutmuş türbenin keşfinden sonra herhangi bir bakım onarım yapılmazken yıllar içinde sıvaları ve duvarları dökülmeye başladı. Perişan durumda olan türbenin bahçesinin içerisinde ünlü hattat Ahmed Şemseddin Karahisari'nin de kabri bulunuyor. Ayrıca hazire içinde yer alan mezar taşlarının birçoğu zamana yenik düşerek yıkıldı. Havadan çekilen görüntülerde Cemaleddin Karamani'nin türbesinin etrafındaki istinat duvarının yola eğilerek yıkılmak üzere olduğu görüldü. Araştırmacı yazar Halid Develioğlu, Hazreti İshak Cemaleddin Karamani ile Hazreti Ahmed Şemseddin Karahisari ve diğer önemli zatların bulunduğu türbenin bir an önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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