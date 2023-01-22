İslam düşmanı saldırıya karşı binlerce kişi Ulucami'ye akın etti

İsveç'te İslam düşmanı Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesine karşı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin" mesajına kulak veren binlerce kişi Bursa Ulucami'ye akın etti.

"Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise namaz öncesi yaptığı sohbette Kur'an-ı Kerime yapılan saldırının çirkin olduğunu belirterek,” Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği üyeleri ile eyleme destek veren vatandaşlar, basın açıklaması yaptı.

TÜGVA Eğitim Kordinatörü Abdullah Furkan Başol yaptığı basın açıklamasında “Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var” ifadelerini kullandı.

Zafer Peker - Ahmet Burak Öztürk



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