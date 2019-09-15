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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklamasını kınadı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, yayınladığı ortak bildiride İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin ilhak edileceği açıklamasının şiddetle kınandığını ve reddettiğini açıkladı. Bildiride Kudüs ve Filistin davasının İslam ümmeti için önemi yinelendi. İİT'nin 14. dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı İbrahim el Assaf toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in bazı Batı Şeria topraklarını ilhak etmesi planının geçersiz ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Assaf, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına karşı ihlalleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ise, İsrail'in Filistin'in tarihi kimliğini değiştirme çabalarının kınandığını belirterek, uluslararası topluluğu İsrail'in Filistin halkına karşı saldırgan politikalarına son vermeye çağırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz Salı günü düzenlediği basın toplantısında yaklaşan seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Yahudi toplulukların yerleşkelerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki bazı bölgeleri İsrail'e katma çabaları nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı'na olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştu.

Hamad Alnajjar

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