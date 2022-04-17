İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müzede sergilenen kutsal emanetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve 4 Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor. Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetler artık İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor.

“Kutsal emanetler bu bölümde sergileniyor”

Konu hakkında konuşan İslam Medeniyetleri Müzesi Müdürü Nezih Ertuğ, “Bu bölüm Peygamber Efendimize ait olan eşyaların bulunmuş olduğu bölüm. Özellikle kutsal emanetler bu bölümde sergileniyor. Bu bölümde Hücre-i Saadet perdesi var. Resulullah Efendimizi Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu türbeyi Şerif'te kullanılan hücreyi saadet perdesi var. Hilye-i şerifler var. Sakal-ı şerifler var. Özellikle Mekke, Medine toprağı var. Yaklaşık olarak burada dört adet Sakal-ı Şerif açıkta sergileniyor. Sakalı muhafazaları dediğimiz kutular içinde de sakalı şerifler var." dedi.

“Çoğu insan göremediği kutsal emanetleri burada görüp Ramazan-ı Şerif'in tadına varıyor”

Nezih Ertuğ devamında, “Müzede Şifa-i Şerifler ondan sonra Resulullah Efendimizin şeceresinin olduğu bir levhamız var. Yine Resulullah Efendimizin paşmak-ı şerifi yani ayakkabısı olarak tabir edeceğimiz paşmak-ı şerif kalıpları var. Onlar da kutsal emanetler arasında. Diğer bölümde de yine kutuların içinde Sakal-ı Şerifler mevcut. Çoğu insan göremediği kutsal emanetleri özellikle Topkapı'da göremediği kutsal emanetleri burada görüp Ramazan-ı Şerif'in tadına varıyor. İnsanlar çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Özellikle kutsal emanetlerin ziyaret edilmesi tabii halkımızın maneviyatına büyük etki yapıyor. Çoğu insan Topkapı Sarayı'na gitme imkanı bulamıyor. Fakat Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetleri biz buraya getirdiğimiz için çok olumlu geri bildirim alıyoruz“ diye konuştu.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

