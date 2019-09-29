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Isla'nın tedavisine başlandı

Isla'nın tedavisine başlandı
Isla'nın tedavisine başlandı

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde ilk yarıda aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve devre arasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Mauricio Isla'nın tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla seferberliği başladı. Galatasaray derbisinin ilk yarısında aldığı darbe sonrasında ikinci yarıda oyuna devam edemeyen ve yerini Deniz Türüç'e bırakan Şili'li futbolcunun tedavisine başlandı. 31 yaşındaki futbolcu ilk hafta oynanan Gazişehir mücadelesinde 90 dakika forma giymiş ancak sonrasında sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında ligdeki 4 maçta oynayamayan ve Galatasaray derbisiyle sahalara dönen Isla, bu maçta da aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Tedavisine başlanan Isla'nın önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği ise henüz belli değil.

Ozan Buğra Koşar

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