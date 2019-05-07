İşlek caddede hurda motosikletle tehlikeli yolculuk

Antalya'nın en işlek caddelerinden 100. Yıl ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde trafiğe çıkan bir motosikletin görüntüsü, sürücülerin dikkatini çekti. Görünümüyle hurdayı andıran motosikletin plakası, farları ve dikiz aynalarının olmadığı görüldü. Yolda zaman zaman dengede durmakta zorlanan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki kadının kask takmadığı da gözlenirken, yine motosikletin yere sürten denge ayağıysa adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Yaklaşık 3 kilometre işlek bulvarda ilerleyen motosiklet, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Suat Metin - Ferah Vanlı