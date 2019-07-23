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İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular

İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular
İşlerini güçlerini bıraktılar, intihar girişimini izlemeye koştular

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. Haberi duyan mahalle sakinleri de intihar girişimini izlemek için boş araziyi doldurdu.

Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen G.D. (25), ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaata çıkarak intihar etmek istedi. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda ikna olan G.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, olay duyarak inşaate gelen meraklı vatandaşlar da boş arazide intihar girişimini izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu ile olayı kayıt altına alırken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ali Göç

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