İşletmeciler yeni dönemden umutlu

Hem emlak piyasasında hem de turizm alanında bayramdan sonra atılım beklediklerini dile getiren Irmak Group Yönetim Kurulu üyesi Burak Akgül, pozisyonlarını da bayram sonrasına göre hazırladıklarını ve yatırımcıların yeni döneme umutlu girdiğini dile getirdi.

Tüm dünyada iki yıldır etkisini ciddi şekilde gösteren pandeminin sona ermesi ve Ukrayna - Rus savaşındaki barışın sağlanması için geliştirilen çabaların yoğunlaşması yeni dönem için yatırımcıların yüzünü güldürdü. Uzun süredir kapalı olan ve zarar eden işletmelerin pandeminin sona ermesi ile birlikte yeni bir döneme girdiklerini belirten Akgül, hem gayrimenkul alanında hem de turizm alanında Ramazan Bayramından sonra ciddi açılım beklediklerini dile getirdi. Pandeminin yanı sıra piyasalara ikinci bir yük getiren Ukrayna - Rus savaşında barış getirecek görüşmelerin çoğalmasını da piyasaların pozitif algıladığını ve özellikle Türk turizminde bunun etkisini yoğun olarak göreceğimizi düşünüyorum. Netice itibariyle bayram sonrası uzun zamandır sıkıntıda olan piyasaların gerçek gücüne kavuşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.