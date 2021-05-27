TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un etkili isimleri arasında yer alan, ancak talihsiz bir sakatlık geçiren İsmail Çokçalış, sahalara erken dönmek istiyor. Yeşil-beyazlı takımın 5 Nisanda oynadığı Altay maçında sakatlanan ve ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle ameliyat olan İsmail Çokçalış, her gün çalışmalarını sürdürüyor. 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 21 yaşındaki oyuncu, bu süreyi geri çekebilmek için özellikle güç idmanlarını aksatmıyor. İsmail Çokçalış bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, taraftarı da umutlandırıyor.

Barış Yalım

