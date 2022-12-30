İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Siper Ürün- 1 Sisteminin görüntülerini paylaştı. Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadelerini kullandı.
Musa Enes Aksakal
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