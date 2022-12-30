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İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi'

İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi'
İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi” dedi

İsmail Demir duyurdu! 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Siper Ürün- 1 Sisteminin görüntülerini paylaştı. Demir, “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

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