İsmail Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı oldu

KARDEMİR'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Alparslan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bayraktar'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunun kararı, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi ve şirketin ana sözleşmesinin 11'inci maddesi uyarınca Prof. Dr. İsmail Demir'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulunun aynı kararı ile Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olan Zehra Zümrüt Selçuk'un da Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Ersin Turan



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