İsmail Ertekin: 'Hepimiz kazanmak için savaşacağız'

Bursaspor'da, Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Ertekin, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertekin, “Mevzu Bursaspor olunca her görev kutsaldır. Yönetimimiz böyle uygun gördü. Futbolcularımıza yardımcı olmak için buradayız. Hem puan hem de oyun olarak daha iyiye gideceğiz inşallah. Bursaspor'u yakışır yere getireceğiz. Bursaspor'da sözleşme diye bir şey olmaz. Ömür billah çalışırız. Ama yarın işler ters gitse yarın da bırakabiliriz. Ben takımımızı tanıyorum. Eksik gördüğümüz yerler de var. Tahsin Hocama da teşekkür ederim. Gerekli tüm çalışmamızı sergileyeceğiz. Tahsin Hocam da doğru işler yaptı. Eksikler var mı? Evet var. Biz biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu eksiklerle ilgili çalışmalar da yapacağız. Dışarıdan psikolojik destek de alacağız. Oyuncularımızı ileriye götürmek için ne kadar olanak varsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz play-off'tu ama..”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, sezon başında hedefi play-off olarak belirlediklerini dile getirerek, “Sene başındaki hesaplar play-off'tu. 4-5 oyuncumuz ayrıldı. O oyuncular kalacak varsayımı vardı. Onlar kalsa play-off olabilirdi. Ama şimdi o oyuncular yok. Hedef belirleyince taraftarın beklentisi çok yükseliyor. Sonra da ortalık toz duman oluyor. Tepkiler oluyor. Transfer tahtası açılmayacak gibi gözüküyor. Bu oyuncularla oynayacağız. Lütfen bize destek verin. Bu şekilde zedelenmeye devam edilirse başımız belada. Destek verirlerse sezon sonunda nerede olduğumuzu görecekler. Destek olunmazsa geçen sene ne olduğunu gördük. Birlik olursak varız, olmazsak yok olur gideriz. Eleştirelerim ama zedelemeyelim. Çünkü başka oyuncumuz yok. Bu futbolcularla oynayacağız. Başka çaremiz yok” dedi.

Tecrübeli teknik adam, cümlelerine şöyle devam etti:

“Transfer tahtasını bir şekilde açmamız gerekiyor. Ama o paraları bulabilir miyiz? Hayır bulamayız. Dün akşam onlar da konuşuldu. Çare gözükmüyor gibi. Biz açılmayacakmış gibi hareket edeceğiz. Açmak için tüm çaba verilecektir ama açılsa da açılmasa da bu takımı iyi yerlerde göreceğiz. Bizim biraz mücadele gücünde eksikliğimiz var. Özgüvenimiz tam yok. Bu yüzden zorlanıyoruz. Bu zorlanmayı da aşacağımızı düşünüyorum. Mental anlamda da destek vereceğiz. Çağatay Yılmaz alt kademe oynayacak. Durumuna bakacağız. Eğer iyiyse A taıma alabiliriz. Bizim kimse ile bir derdimiz yok. Yeter ki performanslarını iyi sergilesinler. Göreve gelmeden bir kaç gün önce de söylemiştim, altta oynatalım görelim diye. Sosyal medyada konu çok irdelenmeye başlandı. Altyapından gelen rapor doğrultusunda şans vermeye çalışırız. Altyapından bir oyuncumuz geldi. Ona bu hafta şans dahi verebiliriz.”

“Yenilgiyi kabul etmeyen bir takım olacağız”

Bursaspor'la yollarını ayıran Tahsin Tam'la ilgili düşüncelerini de paylaşan İsmail Ertekin, “Tahsin hocam elinden gelenin en iyisini yaptı. Birçok isme şans verdi. İlk 11'de birçok oyuncumuz oynadı. Tahsin hocadan sonra uçacağız, kaçacağız deyip taktik değiştirecek halimiz yok. Ama biz yenilgiyi kabul etmeyen bir takım olacağız. Bursalı teknik adamların birbirine rakip olması kadar güzel bir şey yok. Tahsin hocamız da inşallah başarılı olur ve Bursa'yı iyi temsil eder” cümlelerine yer verdi.

Ertekin, ayrıca kendisinden sonra 'Sportif Direktör' gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, “Sportif direktör olarak farklı bir isim gelir mi? Şu an öyle bir şey düşünülmedi. Ama yönetim böyle bir karar alabilir. Belli olmaz” cevabını verdi.

“Benim elimde siğirli değnek yok”

Bursaspor'un, TFF 2. Lig'de bu hafta oynayacağı Düzcespor maçıyla alakalı ise Ertekin, “Düzcespor müsabakasında kazanmak için tüm gayreti göstereceğiz. Hepimiz kazanmak için savaşacağız. Ben hepinizden bu desteği bekliyorum. Bizle birlikte olun. Bursa'da ilginç bir tablo var. Muhalefet tarafında çok tepki koyuyorlar. Hep birlikte olalım ve başarılı olalım. Zamanı gelince yine savaşırız. Şimdi kavga zamanı değil birlik beraberlik zamanı” şeklinde konuştu.

“Özer Hurmacı uygun görür ve görülürse düşünülür”

"Özer Hurmacı'yı devre arasında kadroda düşünüyor musunuz?" sorusunu Bursaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin, “Kısmetten öte bir şey olmaz. Her an her şey olabilir. Sene başında da söylemiştim, sinekten yağ çıkarıyorum. Eğer böyle bir tablonun içinde uygun görülürse, o arkadaş da uygun görürse duruma göre bakarız. Ama olur anlamını taşımıyor ama olmaz anlamı da taşımıyor" diye cevapladı.

