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İsmail Kartal: “Bize göre penaltı yok”

İsmail Kartal: “Bize göre penaltı yok”
İsmail Kartal: “Bize göre penaltı yok”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Penaltı ile ikinci golü yedik çok tartışmaya açık bir pozisyon. Bize göre değil gibi geliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, her şeyin ilk başta planladıkları gibi gittiklerini ifade ederek, “İlk 15 dakikaya baktığımız zaman denk bir oyun vardı. Pozisyon yokken şansız bir gol yedik. Penaltı ile ikinci golü yedik çok tartışmaya açık bir pozisyon. Bize göre değil gibi geliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak rakibe pozisyon vermeden maçı tamamladık. İkinci yarı birkaç tane pozisyondan faydalanamadık. Buradan en azından 1 puan çıkartabilir miyiz diye baktık. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz ve önümüze bakıyoruz. Burada sadece oyuncularım erken yenilen gollerden dolayı demoralize oldular. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Selim Bayraktar

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