İsmail Kartal: "Bu sene şampiyon biz olacağız"

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başı hazırlık kampı hakkında bilgi veren İsmail Kartal, “Yeni sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Milli takımdan gelen oyuncularımızla beraber Rusya kampına kadar devam edeceğiz. 8'inde Rusya'ya hareket edeceğiz. 3 maç oynayıp 15'i akşamı Türkiye'ye geri döneceğiz. Zaman zaman sizinle söyleşiler yapmak için burada toplantılar yapıp geçmişte yaptığım gibi ne yapıyoruz neler oluyor hedefimiz neler bunlarla ilgili sizlerle konuşacağım” şeklinde konuştu.

"Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız"

Sezon sonunda şampiyon olmak için çok çalışacaklarını belirten Kartal, “Camiamızın ve bütün taraftarlarımızın çok büyük beklentisi var. Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmemiz için oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz inşallah Allah bizi mahcup etmez. Yeni sezon hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - Enes Gümüş - Samet Yalçın



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