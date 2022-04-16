İsmail Kartal: 'Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinden sonra rehavetin olabileceğini tahmin ettiğini belirten Kartal, "Önceki edindiğim tecrübelerden yola çıkarak ilk antrenmanda oyuncuları uyardım. Göztepe'nin yerinin bu olmadığını, ciddi bir takıma karşı mücadele edeceğimizi söyledik. Buna rağmen ilk oyun başında maça çok coşkulu başladık, golü erken bulduk. Daha sonra istemediğimiz sakatlık oldu ve o sakatlıktan sonra mevkisel değişiklik oldu. Değişikliklerden sonra ilk yarının son 15 dakikasında durgunluk oldu, tempomuz düştü. Oyunun son bölümünde rakip 2, 3 şut attı, yüzde yüz gol pozisyonları vardı. İkinci yarı oyuncularımızla toplantı yaptım ne yapmamız gerektiğini anlattım. İkinci yarı iyi başladık, baskılıydık. 3 oyuncu değişikliği yaptım, çünkü son haftalarda bazı oyuncularda yıpranmalar vardı. Aynı anda değiştirerek takımın enerjisini yükselttim ve sonra bir tempo koyduk, 2. golü bulduk. Burada muhteşem taraftarlarımızın önünde, taraftarımızın enerjisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, onlara galibiyeti armağan ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Galibiyetler gelip puanlar alınınca özgüven arttı"

Futbolcuların performansının yükselmesi ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Kartal, “İçim neyse dışım da o. Rol yapamam, yalan konuşamam. Arkadaş gibiyim, yeri geliyor antrenör, yeri geliyor baba oğul gibi oluyorum oyuncularla. Bizim antrenmanların ekip olarak seviyesi, düzeni ve coşkusu çok yüksektir. Bunu kabul ettiler. Kolay değil bir sistemden başka sisteme geçmek, onu anlamak. Biraz zaman aldı. Zaman içerisinde oyuncularımdan çok iyi bir elektrik aldık. Onlar da bu antrenmanları benimsediler. Bunun keyfini almaya başladılar. Sonuçta elde edilen galibiyetler ve puanlar gelince takımın kendine olan özgüveni attı. Taraftarımızda yükselen performansı görünce tribünlerde verdikleri desteklere bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar varsa biz varız, yoksa hiçiz"

Taraftarın kendisine verdiği desteğe değinen Kartal, "Taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu teveccühten dolayı onlara ne kadar teşekkür etsem az. Taraftarlar varsa biz varız, yoksa hiçiz. Başarılı olmak ve mutlu etmek için buradayız. Fenerbahçe ruhunu, karakterini ortaya koyabildiysek ve herkese yönelik teveccüh gösterdikleri için teşekkürler. Bu oyun ve futbolu daha fazla geliştirmeliyiz. Bu da zaman içerisinde olabilecek şeyler" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek"

Fenerbahçe'nin hedefleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Bizim hedefimiz maç maç düşünmek. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sezonu en güzel en iyi yerde bitirmek. Bu nerede nasıl olur bilemeyiz. Futbol bu, onun için önümüze bakacağız" diye konuştu.

"Arda'nın penaltıyı kullanması için Crespo ile haber gönderdim"

Arda Güler'in performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, "Arda bizim oyuncumuz. Arda'yı kullanarak, oynatarak ona sorumluluk da verdim. Crespo ile haber gönderdim 'penaltıyı o kullanacak' diye. O golü atması kendine olan güvenini sağlamasını hissettirecekti. O da bugün bizi mahcup etmedi. Kendisini tebrik ediyorum. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün bakmışsınız ki 11 de yerini alabilir. Arda'nın önünde çok yol var" değerlendirmesini yaptı.

Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın

