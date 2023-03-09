İsmail Köybaşı'dan dikkat çeken skor katkısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı, sezon başında Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı takıma katılmıştı. İzmir temsilcisinde ilk sezonunu geçiren Köybaşı, gösterdiği performansla takımına önemli katkı veriyor. 33 yaşındaki oyuncu, İzmir temsilcisi ile ligde 20 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte Denizlispor maçında 2, Çaykur Rizespor maçında ise 1 gol kaydetti. Başarılı sol bek, Bandırmaspor ve Altınordu müsabakalarında da 1'er asist kaydetti. İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 5 gole doğrudan katkı sağladı. Bu alanda Köybaşı'yı 10 gole doğrudan katkı veren Yasin Öztekin geçmiş oldu.

Hasan İnce

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