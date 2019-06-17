İsmail Küçükkaya tarihi yayın detaylarını İlk kez Ekrem Açıkel ile TGRT Ana Haber'de anlattı

Moderatör İsmail Küçükkaya TGRT Haber ekranlarında tarihi açık oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu buluşmasının moderatörü İsmail Küçükkaya tarihi yayını Ekrem Açıkel ile TGRT Ana Haber canlı yayınında açıkladı.

Formatı sıkıcı bulanlar oldu... Bu format nasıl ortaya çıktı?

Tartışmanın ortaya çıkışı önemli. Engin Altay ve Mahir Ünal görüşme gerçekleştirdi. Başka isimlerde ortaya atıldı. Her iki partinin yetkilileri mutakabat metinlerine ulaştılar. Karar sonucunda bana görev verildi. İki isimle toplantı gerçekleştirdik. Formatı onlar belirledi.

Adayların birbirleriyle tartışması onların isteğiydi değil mi?

Engin Altay ve Mahir Ünal ile yapılan konuşmalarda soru sayısı ve sorulara verilen süre onlar tarafından belirlendi. Karşılıklı soruyu sadece ben ortaya çıkardım. Biz reyting için orada değildik.

İmamoğlu tam zamanında geldi, Binali bey geç kaldı. Nedenini biliyor musunuz?

Sayın Yıldırım alana geç geldi. Yayına bir kaç dakika kala telefonlar geldi. Küçük bir kriz çıktı. İmamoğlu canlı yayına internet bağlantısı olan bir bilgisayarla çıkacak. Ben de İmamoğlu ile görüşerek böyle bir şey olmayacağını dile getirdim.

İlk temas nasıl oldu?

İmamoğlu geldi, mikrafonları takıldı. Binali Bey geç gelince sempatikliği ile yaklaştı herkese. İmamoğlu 'Sayın Başkan hosgeldiniz ama ayağa kalmakıyorum, beni bağladılar' dedi. İlk kez göz göze geldikleri an yayının başlamasına az kala oldu.

Herkes kendi makyöz ve suyunu yanında getirdi diyenler var?

İlk defa duyuyorum. Bütün detayları Engin Altay ve Mahir Ünal gerçekleştirdi.

İki adayda gergindi. Sizin zorlandığınız nokta neresi oldu?

İmamoğlu gergindi. İkinci bölümden itibaren ikisi de rahatladı. Yıldırım daha fazla müdahale etmek durumunda kaldı. Ben süreye riayet edip ek süre vermek durumunda kaldım. Bence sürenin 4 dakika olması gerekirdi. Kendimde formata yenilik kattım. 'Sizler birbirinize soru sorun' dedim. Ekrem Bey biraz çıkış yaptı ve şaşırdı. Birbirlerine soru sormaları gayet iyi oldu. Tam manasıyla eşitlikçi bir program ortaya çıktı. Bana gelen telefonlar da bunu belli etti.

Reklam aralarında neler yaşandı?

İki aday da kalktı ve kümeleştiler. Danışmanlar taktikler verdi. Son molada süre tartışması oldu. Yıldırım programı uzatmamı istedi. İmamoğlu istemedi ama uzlaşırsak hay hay dedi. Binali ve Ekrem Bey'e fikirlerini sordum. 3 'er soru sormam konusunda uzlaştık. 12'yi geçe programı bitirdim.

Soramadığınız soru kaldı mı?

20 soru hazırladım. Onun dışında 5 yedek sorum daha vardı. Sorularımı akış sırasında değiştirdim. 2 ve ya 3 soruyu değiştirmek durumunda kaldım.

İki adayı siz nasıl gördünüz? Program seçmenin kararını değiştirir mi?

Programa 10 üzerinden 7 veriyorum. Daha iyileri için gayret edicez. Türkiye dün kazandı. Bu program yapılamasaydı ülkem, siyaset ve mesleğim adına üzülürdüm.

Fotoğrafın öyküsü?

Her iki aday da farklı kesimler tarafından sevilen isimler. Ben bu oturumda 'Olduğunuz gibi davranın ve olanı konuşalım' dedim. İmamoğlu son aşamada güzel bir öneride bulundu. Hanımefendileri canlı yayına çağırmak istedim ancak istemedikleri kulağıma geldi. Canlı yayından sonra fotoğraf için söz aldım. Ve program biter bitmez fotoğraf çekildik.

Türkiye bu tecrübenin ardından siyasi parti liderlerinin açık oturumunu izleyebilecek mi?

Bence öyle olacak. Aldığım duyumlara göre değişiklikler meydana gelecek. Bu seçimden sonra normalleşmeler bekliyorum. Cumhurbaşkanı adaylarının bundan sonraki seçimde açık oturuma evet diyeceklerini umuyorum. Biz yeniden demokratik gelenği yaşatalım, canlandıralım. Her seöim öncesi halkımız görsün ve değerlendirmesini yapsın.