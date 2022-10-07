İsmail Yüksek: 'Değerli galibiyet aldık'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek, "Değerli galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Coşku, istek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugün de iyi mücadele ettik taraftarımızla birlikte. Coşku istek üst düzeydeydi. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik. Bugün bu maçı unutacağız artık. Önümüzde Karagümrük maçı var. Karagümrük maçına konsantre olmamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ederim. Onların önünde oynamak benim için ayrı bir gurur. Takım arkadaşlarımın da ayağına, yüreğine sağlık. Bu seviye kalmak ben de çok isterim. Futbol bu tabii ki de kötü gününde olacak. Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Bu seviyede kalmak için her şeyimi vereceğim. Oynadığımda son dakikaya kadar mücadelemi verip, sahada Fenerbahçe formasına layık mücadele edeceğim. Bugün herkes çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort



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