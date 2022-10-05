İsmail Yüksek: 'Galibiyet alıp, ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında evinde yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde milli futbolcu İsmail Yüksek, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İsmail Yüksek, "Avrupa'da ülkemizi temsil etmek çok önemli. Yarın da AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek galibiyet alıp, bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.