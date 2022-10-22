İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı

İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı
İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe’nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, ayağını zorlamamak için kulüp yetkililerin desteğiyle stattan ayrıldı.

İsmail Yüksek yardımla stattan ayrıldı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek bu müsabakada sakatlık yaşadı. Maça 11'de başlayan Yüksek, 67. dakikada yerini Willian Arao'ya bıraktı. 23 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık sonrasında mücadelenin ardından kulüp yetkililerin desteğiyle stadyumdan ayrıldı. Ayağını zorlamak istemeyen İsmail Yüksek'in sağ ayak bileğinin bandajlı olduğu gözlendi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.