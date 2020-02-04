İsmail Zengin: 'Saç ekim sürecini 3 aya indiriyoruz'

Saç ekim operasyonlarında dokuların kılcal damarlar ile birleştirilmesi sonucu ağrısız bir süreç yaşandığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili olarak DoctorZen Clinic Medikal Direktörü İsmail Zengin, kendileri tarafından geliştirildiğini söyledi. Fiber Fue tekniğinin saç ekiminde bir takım avantajlar sağladığını anlattı.

“Daha önce uygulanan saç ekim yöntemlerinden farkı olarak karşımıza çıkan Fiber Fue, kellik sorunu, saç dökülmesi gibi birçok problemi ortadan kaldırıyor” diyen Zengin, “Hızlı ve etkili bir işlem olmakla beraber, bu yöntemi kullanarak DoctorZen Clinic ayrıcalığıyla ağrısız bir süreç vaad ediyoruz. Saç ekiminde bir ilk olan ve ilk defa Türkiye'de uygulanan Fiber Fue Tekniği, kellik problemi yaşayan insanlara umut oluyor.

Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri ise işlem sonrasında saç dökülmesi ve saç derisi gibi sorunlar oluşmuyor. Gelişmiş doku nakli olarak adlandırılan Fiber Fue tekniğinde, dokular kılcal damarlar ile birleştirilerek hızlı bir sonuca ulaşılıyor. Bu tekniğe özel solüsyon içerisinde bekleyen dokular, canlanarak köklerin kafa derisine hızla yapışması sağlanıyor. Kalıcı ve etkili bir çözüm olma nedeni bu uygulamadan kaynaklanmaktadır. DoctorZen Clinic, uzman doktorları tarafından gerçekleştirdiği Fiber Fue Tekniği ile ağrısız bir süreç yaşamanızı garanti ediyor. Anestezi aşamasında iğne kullanmak yerine basınçlı anestezi uygulayarak rahat bir süreç yaşamanızda en büyük destekçiniz oluyor” dedi.

Anlatılan tekniğin en büyük avantajlarından bir diğerinin ise dokulu olarak eklenmesi olduğuna dikkat çeken Zengin, “Bu sebepten ötürü gür ve sık saçlara ulaşmak çok daha hızlı ve etkin oluyor. Saç ekimi yaptıracak olan hastanın DNA'sında bir sorun yok ise 3 ay gibi kısa bir süreçte sağlıklı saçlara kavuşabiliyorsunuz. Fiber Fue uygulamasıyla devrimsel bir ilki deneyimlemenizi sağlıyor. Bu işlemi hayata geçiren uzman doktorlar, tamamen saç kanallarının yönüne doğru ekim yapıyorlar” ifadelerini kullandı.