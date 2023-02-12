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İsmi gibi gönlü de kahraman

İsmi gibi gönlü de kahraman
İsmi gibi gönlü de kahraman

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Ömer Halis Karavil, kumbarasını depremdeki tanımadığı bir çocuğa gönderdi.

Belediye zabıta görevlisi olan Ahmet Karavil'in 6 yaşındaki oğlu Ömer Halis, 1 yıldır biriktirmiş olduğu harçlıklarının olduğu kumbarayı, deprem bölgesine görevli olarak giden babasının çalışma arkadaşı zabıta memuru Cengiz Sarı'ya teslim ederek yine kendi yaşlarındaki bir çocuğa verilmesi isteğinde bulundu. İsteği geri çevrilmeyen Sarı, Ömer Halis'in kumbarasını Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki kendi yaşlarındaki Hatice adında bir çocuğa teslim etti.

Selçuk Manaz

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