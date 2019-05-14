İspanya ABD donanmasındaki fırkateynini geri çekti

İspanya'nın Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Washington ile İran arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Körfeze gönderilen ABD donanmasının içinde geçici olarak yer alan İspanyol firkateyni Méndez Núñez'in 125 mürettebatıyla birlikte bu gruptan ayrılması emrini verdi. ABD donanması halen Kızıl Deniz ile Hindi Okyanusunu birleştiren Mendez boğazından geçti ve İran Körfezine girmek için Hürmüz boğazına doğru yol almakta.

Bakan Robles, İspanya'nın yalnızca AB ve Uluslararası Teşkilatlara olan taahhütlerine bağlı olduğunu belirterek “Biz ortak pozisyonumuzu buradan alırız” dedi.

İspanya'nın Fırkateyn Mendez Nunez'in Nisanın 30'inden 31 Ekime kadar sürecek ortak eğitim ve çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla bir yıl önce planlanan bir tatbikat için ABD'nin Lincoln Uçak gemisinin liderliği altındaki filoda geçici olarak yer aldığı, İspanya'nın, ABD donanmasında başka bir gemisinin bulunmadığı kaydedildi. İspanyol gemisinin Akdeniz, Kızıl Deniz, Hint Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Pasifik Okyanusunu geçtikten sonra Kaliforniya'nın San Diego limanına gitmesi planlanmıştı.