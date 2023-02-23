İspanya Başbakanı Sanchez, Kiev'de

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Polonya'ya ardından trenle Kiev'e gelen Sanchez, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Evhen Perebyinis tarafından karşılandı.

Sanchez, Zelenskiy ile görüşmesi öncesi Rusya'nın savaş suçu işlediği öne sürülen Bucha ve Irpin'i ziyaret etti. Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bucha ve Irpin, Putin'in barbarlığını gösteriyor. Rusya bu savaşı kazanamayacak. İspanya'nın tamamı Ukrayna'nın yanında. Avrupa'ya barış dönene kadar Ukrayna ve halkının yanında olacağız” dedi.

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