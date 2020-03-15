İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüsüne yakalandı

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüsüne yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüsüne yakalandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya'da Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Sanchez'in ve Gomez'in durumunun iyi olduğu ve çiftin Moncloa Sarayı'nda kalacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

İspanya'da 6 bin 391 korona virüs vakası tespit edildiği, şu ana kadar 196 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.