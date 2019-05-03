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İspanya Dışişleri Bakanından Lopez'e 'Siyasi faaliyetleri sınırlandırılacak'

İspanya Dışişleri Bakanından Lopez'e 'Siyasi faaliyetleri sınırlandırılacak'
İspanya Dışişleri Bakanından Lopez'e 'Siyasi faaliyetleri sınırlandırılacak'

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İspanya’nın muhalif lider Leopoldo Lopez’in Karakas Büyükelçiliğini bir siyasi faaliyet merkezi haline getirmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Resmi ziyareti kapsamında Lübnan'da bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İspanya'nın Karakas Büyükelçiliği rezidansında basın toplantısı düzenleyen muhalif lider Lopez'in siyasi faaliyetlerinin sınırlandırılacağını ifade etti. Borrell, İspanya'nın Karakas Büyükelçiliğini siyasi bir faaliyet merkezi haline dönüşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya bağlı askerler tarafından ev hapsinden serbest bırakılan Leopoldo Lopez, İspanya'nın Karakas Büyükelçiliğine sığınmıştı. Muhalif lider Lopez, 2014'te Maduro rejimine karşı bir dizi protesto sırasında şiddeti teşvik etmekle suçlanmış, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  

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