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İspanya hükümeti, Ceuta'ya asker konuşlandırıyor

İspanya hükümeti, Ceuta'ya asker konuşlandırıyor
İspanya hükümeti, Ceuta'ya asker konuşlandırıyor

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta (Sebte) kentine yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yaptı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine Fas'tan yaklaşık 5 bin göçmenin yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. Fas'ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden botlarla ve yüzerek Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu öğrenilirken, yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalışan 1 kişinin hayatını kaybetmişti. 5 bin kişinin Ceuta'ya geçmesi İspanyol yetkilileri de harekete geçirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Ceuta'nın Fas sınırına asker konuşlandıracağı bildirildi. Konuşlandırılarak asker, İspanya polisi ile birlikte devriye görevinde olacak. Sınırda konuşlandırılacak asker sayısı açıklanmazken, askerlerin bir an evvel göreve başlayacağı aktarıldı.

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