İspanya Sağlık Bakanı Illa, 'İkinci dalga tehdit değil, Avrupa için bir gerçektir'

Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa uyarılarda bulundu. Virüsün dolaşmadığını bir kez daha hatırlattı. Hareketliliğin ve temasın azaltılması uyarısında bulundu. “Çok zor haftalar geliyor” diyerek İspanyolları evlerinde kalmaya davet etti. “Kış geliyor. İkinci dalga artık bir tehdit değil. Avrupa çapında bir gerçeklik" itirafında bulunan bakan, yasal önlemlerden çok halktan daha fazla çaba ve bilinç istedi.

Herkesin tetikte olması gerektiği uyarısını yapan Sağlık Bakanı, “Kimsenin rahatlayamayacağımızı bilmesi önemlidir" uyarısı yaptı. Önlem olarak; el yıkamaya, maske kullanımına, kapalı alanların sürekli havalandırılmasına ve iki metrelik sosyal mesafeye dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, hükumetin Madrid ve diğer bölgelerde, sokağa çıkma yasağının uygulamasını gündeme getirebileceğini söyledi. Vatandaşları hareketliliği azaltmaya çağırdı. 24 Ekim'de sonra erecek Madrid'deki alarm durumuyla ilgili yasal alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıklayarak bölgede vak'a sayısını azaltmak için sıkı önlemler almaya devam etmek zorunda olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatlik raporuna göre, hafta sonu İspanya'da Covid-19 enfeksiyonları açısından ağır bir fatura bıraktı. Cuma gününden bu yana ülkede 37 bin 889 yeni vak'a ortaya çıktı ve 217 kişi virüs yüzünden öldü. Son verilerle İspanya'da toplam 33 bin 992 kişi hayatını kaybetti. Toplam vak'a sayısı ise 1 milyonu aştı.

Serkan Bayar