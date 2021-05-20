İspanya Savunma Bakanı Robles'ten Fas'a şantaj suçlaması

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine Fas'tan yaklaşık 8 bin göçmen kaçak yollardan giriş yapmış, İspanya ise bu göçmenlerin 5 bin 600'ünü Fas'a geri göndermişti. Fas'ın dün sınır kontrolüne tekrar başlaması ile göçmenlerin yasadışı yollarla Ceuta'ya geçişinin büyük ölçüde durdurulmasına rağmen İspanya ve Fas arasındaki diplomatik kriz derinleşirken, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'ten Fas'a şantaj suçlaması geldi. Robles bir radyo programına verdiği röportajda, Fas'ı saldırganlık ve şantajla suçlayarak, "Bu, İspanya ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarına yönelik bir saldırı, uluslararası hukukta kabul edilemez" dedi. Robles, reşit olmadıkları için özel statüleri bulunduğu gerekçesiyle Fas'a geri gönderilemeyen çocuk göçmenlere yönelik ise “Rabat küçükleri kullanıyor” ifadesini kullandı.

Reşit olmayan göçmenler geri gönderilemiyor

Fas'tan Ceuta'ya yüzerek veya yürüyerek geçen yaklaşık bin 500 çocuk göçmen, İspanya'da küçüklerin sınır dışı edilmesi yasal olmadığı için ülkelerine gönderilemiyor. Fas'a geri gönderilemeyen çocukların İspanya'nın farklı bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarre, Ceuta'ya geçen ve reşit olmayan göçmenlerin bazılarının ailesi olmadığını belirterek, "Yalnız gelen çocuklarla ilgili sorunu çözmek için çalışıyoruz. Çocuklar, sınırı geçmenin sonuçlarını bilmiyor ve çoğu geri dönmek istiyor. Biz de bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz" dedi.

Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.